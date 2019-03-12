СМИ: До конца марта Путин уволит шесть губернаторов

Третья за последние полтора года волна губернаторских отставок, по всей вероятности, прокатится по стране в самое ближайшее время, пишет издание "Проект" со ссылкой на два осведомленных источника, вхожих в администрацию президента. Говорится о том, что "кресла шатаются" как минимум под двумя, а как максимум под шестью главами регионов. Перестановки должны совершиться до конца месяца, утверждают собеседники издания.

Прежде всего, речь идет об отставке губернатора Мурманской области Марины Ковтун, которой прочат увольнение уже не первый год, а также о главе Алтайского края Александре Бердникове.

Менее уверенно называются имена губернаторов Волгоградской области Андрея Бочарова и Челябинской - Бориса Дубровского.

Предыдущий "губернаторопад" случился на стыке сентября и октября 2018-го года. Постов лишились десять глав регионов. В их числе оказался и экс-губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, смененный нынешним врио Александром Бегловым.

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