250 предпенсионеров в Псковской области смогут бесплатно повысить квалификацию

На 2019 год в Псковской области за счет денег из федерального бюджета 256 граждан предпенсионного возраста получат возможность пройти дополнительное профессиональное образование, сообщает ТАСС. На эти нужды выделено 17,5 млн рублей в рамках проекта "Старшее поколение", который, в свою очередь, является составной частью национального проекта "Демография". Из этой суммы только 870 тысяч рублей будут деньгами бюджета регионального.

"Гражданин предпенсионного возраста должен обратиться в центр занятости с заявлением, затем пройти тестирование у специалиста по профориентации и получить соответствующий сертификат. В течение трех месяцев гражданин должен обратиться в образовательную организацию для получения соответствующей услуги по обучению по профессии, которая обозначена в сертификате. Затем мы возмещаем затраты на обучение гражданина", - объяснил замысловатый механизм зампред комитета по труду регионального правительства Леонид Кириллов.

Всего в Псковской области числится около 22 тысяч жителей предпенсионного возраста - в сто раз больше, чем те, кто "подтянет" свои и знания и навыки за счет государства в нынешнем году.