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Новости

20:55

Путина ждут в Севастополе на празднике в честь пятилетия "русской весны"

В пятую годовщину присоединения к российской территории Крымского полуострова праздничный концерт в Севастополе, скорее всего, посетит президент Владимир Путин, о чем стало известно местному изданию "Форпост-Севастополь".

Ориентировочно, гарант Конституции прибудет в город-герой 16 марта, где в тот же самый день планируют оказаться представители прокремлевского байкерского движения "Ночные волки", намеренные провести некую акцию.

Официальные гуляния крымчан в Севастополе займут три дня - с 16 по 18 марта.

Отметим, что с марта 2014-го года Крымский полуостров не признало законной территорией Российской федерации большинство стран мира. Геополитический шаг, на который тогда пошел Кремль, до сих пор остается поводом для продления санкций в отношении России, продолжающей настаивать на своей правоте.

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21:28    
уберите с праздника ПОКЛОНСКУЮ - ей захотелось славы ФАННИ КАПЛАН

21:08    
16 марта россияне-патриоты торжественно отпразднуют 5-летие исторического воссоединения Крыма с Россией!!! Крым скоро станет жемчужиной России, так как основная инфраструктура в целом построена, остались в основном косметические доработки береговой линии! С запуском железной дороги через крымский мост, к примеру, заработают порты, судостроительные и судоремонтные заводы, строительство жилья и тд., что позволит ВВП региона увеличить на 6% в год!

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