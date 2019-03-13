Навальный попробует провести новый учредительный съезд своей партии в Калужской области

Политик Алексей Навальный предпринимает очередную попытку зарегистрировать свою партию, которая в течение последнего года носит название "Россия будущего", пишут "Ведомости" со ссылкой на представителей главы Фонда борьбы с коррупцией. Под таким названием со стороны Министерства юстиции движение Навального уже имеет в "коллекции" два официальных отказа.

Съезд, на который возлагаются слабые надежды, что он станет по-настоящему учредительным, состоится 28 марта в Калужской области.

"С вероятностью 99% мы опять получим отказ (в регистрации - прим. ЗАКС.Ру) по беспределу, но мы считаем важным продолжать эти попытки. Это правильно и с моральной точки зрения, и с практической – для будущих процессов в Европейском суде по правам человека", - прокомментировал грядущее событие "правая рука" Навального, Леонид Волков.

Ранее оппозиционеру не удавалось раз за разом зарегистрировать структуру своих единомышленников ни под названием "Народный альянс", ни под названием Партия прогресса. И в том, и в другом случае, как он считает, его планы срывались по причине хитрых и эффективных политтехнологических уловок Кремля. Политик иногда признается, что уже сбился со счету, пытаясь вспомнить, сколько отказов в регистрации приходило ему от Минюста за всю карьеру.