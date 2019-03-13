Шишкина заподозрила Смольный в страхе перед профессиональными историками

В петербургском отделении "Справедливой России" рассказали о получении отрицательного ответа из городского правительства на предложение создать научно-исследовательского центра по изучению ленинградской блокады. Несмотря на то, что главный петербургский справедливоросс Марина Шишкина изначально обращалась к врио губернатора Александру Беглову, от лица градоначальника ей ответил председатель комитета по науке и высшей школе Андрей Максимов.

По его словам, сегодняшнее положение вещей в городе не позволяет создать отдельное научно-исследовательское "структурное подразделение", и историков возможно привлекать только в рамках отдельных, "точечных" проектов.

Такая реакция вызвала непонимание у Шишкиной. Она предполагает, что чиновники попросту опасаются раскрытия неудобной правды о деятельности их предшественников.

"Закрытие в 1949 году первого музея блокады в Соляном переулке историки объясняют тем, что Кремль испугался героизма ленинградцев и того, что принижена роль Сталина в битве за Ленинград. Чего теперь боится Смольный, почему не видит необходимости в создании центра, где сохранением и расшифровкой истории блокадного Ленинграда занимались бы профессионалы?", - задалась она риторическим вопросом.

Политик выразила сожаление в связи с тем, что, когда речь идет о такой важной для города теме, как блокада, его руководители согласны только на "точечность".

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