Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

15:13

ФСБ подала в суд на "Новую газету" из-за статьи о пытках задержанного после взрыва в Магнитогорске

Федеральная служба безопасности России подала в Басманный суд Москвы иск о защите деловой репутации к «Новой газете» и корреспонденту издания Ивану Жилину из-за статьи о пытках в Магнитогорске, сообщили представители редакции.

Поводом для иска стали материалы «Новой газеты» о задержанном после взрыва дома в Магнитогорске гражданине Киргизии Хуснидине Зайнабидинове. В статье со ссылкой на слова жены задержанного и правозащитников утверждалось, что Зайнабидинова пытали местные силовики, однако вскоре мужчина отказался от своих слов.

В исковом заявлении силовики указали, что допущенные изданием высказывания «фактически сводятся к тому, что ФСБ России приписывается применение незаконных методов получения признательных показаний». По мнению ФСБ, смысл высказываний о применении к Зайнабидинову пыток со стороны «органа, являющегося элементом механизма защиты прав, свобод и достоинства личности» «бесспорно, создает у широкого круга читателей негативное представление о федеральном органе исполнительной власти».

ФСБ требует признать информацию о пытках в статье «не соответствующей действительности и порочащей деловую репутацию» службы, удалить материалы с сайта «Новой» и опубликовать опровержение. Представители редакции заявили, что пока знакомятся с материалами искового заявления. Предварительное заседание суда назначено на 21 марта.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


16:03    
15-30    +100500 !

15:30    
Если есть хоть какая-то возможность, то русофобскую "Новую газету" надо закрыть!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы считаете, удастся ли Оксане Дмитриевой пройти "муниципальный фильтр" для участия в выборах губернатора?

Да
Нет

Все новости:

18:43 Беглов потребовал от предприятий ЖКХ относиться к проблемам горожан как к собственным

18:37 ЗакС и братья наши меньшие

18:06 Центральную икону главного храма ВС РФ создадут на деньги Путина

17:31 Суд оштрафовал активиста "Весны" Казаченко за акцию перед "маршем материнского гнева"

17:03 ЕСПЧ зарегистрировал жалобу фотографа Френкеля по делу об избиении в 78-м отделе полиции   3

16:38 В Центризбиркоме заявили об отсутствии планов вернуть "досрочку" на выборах в Петербурге

16:29 Дольщики ГК “Нормнн” обжалуют в суде отказ в согласовании их митинга

16:02 Заявивший о "пенсионерах-тунеядцах" волгоградский депутат исключен из "Единой России"   2

16:00 Нижегородскую журналистку Славину оштрафовали на 20 тысяч рублей за плакат памяти Немцова   4

15:41 Совфед одобрил законы о фейках и неуважении к власти в интернете   1

15:13 ФСБ подала в суд на "Новую газету" из-за статьи о пытках задержанного после взрыва в Магнитогорске   2

14:56 УФАС возбудило дело из-за рекламы суши-бара с "бранными" корнями в названии

14:19 Радзиховский был бы рад применению закона о "фейках" к федеральным телеканалам   1

14:19 Муниципал: Глава МО Красненькая речка положительно оценил увеличении прав муниципалов по обращению с животными   1

13:49 Совфед задерживает принятие закона о запрете хостелов в жилых домах

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.