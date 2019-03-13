Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

16:00

Нижегородскую журналистку Славину оштрафовали на 20 тысяч рублей за плакат памяти Немцова

Судья Нижегородского районного суда Нижнего Новгорода Глеб Свешников обязал главного редактора интернет-издания Koza.Press Ирину Славину выплатить 20 тысяч рублей штрафа за организацию акции памяти политика Бориса Немцова.

Суд постановил, что журналистка нарушила правила организации массового мероприятия (часть 2 статьи 20.2 КоАП) и управляла шествием людей по центральной улице города Большой Покровской.

Сама журналистка рассказала ЗАКС.Ру, что никаких акций не организовывала, узнала о планирующемся мероприятии из СМИ и провинилась только тем, что держала в руках листок бумаги с портретом Немцова и подписью «Борись».

Славина написала в Facebook, что в суде выступили свидетели, которых ранее опрашивала полиция.

«Свидетель полиции Кураев обо мне: «Она управляла толпой. По ней видно», - сообщила в соцсети журналистка.

Другой свидетель, по словам Славиной, ее не узнал, а третий заявил, что умерших нужно поминать дома.

Борис Немцов был губернатором Нижегородской области в 1991-1997 года. 24 февраля в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде и других городах России прошли акции памяти политика.  

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


18:28    
18-22 - ФЕЙК

18:12    
16-49
Хотел было написать что-нибудь поносное для этого провокатора, но не буду. Этим сортирным работягам приплачивают за полемику.

17:54    
Надо было с портретом Володина ходить или Жириновского. Ещё бы и приплатили.

16:49    
Ну, что это за штраф? Хотя бы тысяч 200 выписали за пропаганду врага России, американского жополиза Немцова!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы считаете, удастся ли Оксане Дмитриевой пройти "муниципальный фильтр" для участия в выборах губернатора?

Да
Нет

Все новости:

18:43 Беглов потребовал от предприятий ЖКХ относиться к проблемам горожан как к собственным

18:37 ЗакС и братья наши меньшие

18:06 Центральную икону главного храма ВС РФ создадут на деньги Путина

17:31 Суд оштрафовал активиста "Весны" Казаченко за акцию перед "маршем материнского гнева"

17:03 ЕСПЧ зарегистрировал жалобу фотографа Френкеля по делу об избиении в 78-м отделе полиции   3

16:38 В Центризбиркоме заявили об отсутствии планов вернуть "досрочку" на выборах в Петербурге

16:29 Дольщики ГК “Нормнн” обжалуют в суде отказ в согласовании их митинга

16:02 Заявивший о "пенсионерах-тунеядцах" волгоградский депутат исключен из "Единой России"   2

16:00 Нижегородскую журналистку Славину оштрафовали на 20 тысяч рублей за плакат памяти Немцова   4

15:41 Совфед одобрил законы о фейках и неуважении к власти в интернете   1

15:13 ФСБ подала в суд на "Новую газету" из-за статьи о пытках задержанного после взрыва в Магнитогорске   2

14:56 УФАС возбудило дело из-за рекламы суши-бара с "бранными" корнями в названии

14:19 Радзиховский был бы рад применению закона о "фейках" к федеральным телеканалам   1

14:19 Муниципал: Глава МО Красненькая речка положительно оценил увеличении прав муниципалов по обращению с животными   1

13:49 Совфед задерживает принятие закона о запрете хостелов в жилых домах

Предыдущие новости

Регионы

–екламный блок RTB загружаетс¤

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.