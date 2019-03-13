Нижегородскую журналистку Славину оштрафовали на 20 тысяч рублей за плакат памяти Немцова

Судья Нижегородского районного суда Нижнего Новгорода Глеб Свешников обязал главного редактора интернет-издания Koza.Press Ирину Славину выплатить 20 тысяч рублей штрафа за организацию акции памяти политика Бориса Немцова.

Суд постановил, что журналистка нарушила правила организации массового мероприятия (часть 2 статьи 20.2 КоАП) и управляла шествием людей по центральной улице города Большой Покровской.

Сама журналистка рассказала ЗАКС.Ру, что никаких акций не организовывала, узнала о планирующемся мероприятии из СМИ и провинилась только тем, что держала в руках листок бумаги с портретом Немцова и подписью «Борись».

Славина написала в Facebook, что в суде выступили свидетели, которых ранее опрашивала полиция.

«Свидетель полиции Кураев обо мне: «Она управляла толпой. По ней видно», - сообщила в соцсети журналистка.

Другой свидетель, по словам Славиной, ее не узнал, а третий заявил, что умерших нужно поминать дома.

Борис Немцов был губернатором Нижегородской области в 1991-1997 года. 24 февраля в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде и других городах России прошли акции памяти политика.