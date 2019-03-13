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16:29

Дольщики ГК “Нормнн” обжалуют в суде отказ в согласовании их митинга

Представители инициативных групп обманутых дольщиков группы компаний “Норманн” 13 марта подали в Смольнинский районный суд иск об оспаривании решения городской администрации, отказавшей им в проведении митинга на площади Ленина, сообщила ЗАКС.Ру дольщица ЖК “Десяткино 2.0” Елена Воронцова

Заявители 6 марта уведомили комитет по вопросам законности о намерении провести 17 марта акцию на территории площади Ленина, которая с февраля 2018 года стала гайд-парком. 11 марта представители комитета ответили предложением перенести митинг в Удельный парк, объяснив, что на площади Ленина будет проходить праздник “В спорт всей семьей”.

Юрист Анастасия Буракова, представляющая интересы дольщиков, рассказала, что информация об этом спортивном мероприятии не была опубликована в открытых источниках.

- Смольный никакой информации о таких публикациях не предоставил. Более того, на сайте комитета по физической культуре и спорту публикуется перечень всех мероприятий на предстоящий месяц. Там никакой информации об этом празднике тоже не опубликовано, - рассказала ЗАКС.Ру Буракова.

По словам Елены Воронцовой, дата судебного заседания пока не назначена.

Дольщики “Норманн” не в первый раз сообщают о нежелании Смольного согласовывать им акции на площади Ленина. В начале 2019 года комитет по вопросам законности не согласовал им митинг, намеченный на 26 января.

На территории Петербурга «Норманн» не достроил жилые комплексы «На заречной», «Ижора парк» и «Три апельсина».  Еще четыре проблемных объекта у застройщика остались в Ленобласти: ЖК «Морошкино», «Десяткино», «Десяткино 2.0» и «Яркий». По данным дольщиков, квартиры от застройщика ждут более 6 тысяч человек.

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