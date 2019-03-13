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18:43

Беглов потребовал от предприятий ЖКХ относиться к проблемам горожан как к собственным

Врио губернатора Александр Беглов потребовал от руководителей предприятий ЖКХ относиться к проблемам петербуржцев как к собственным и соответствующим образом их решать, сообщили в Смольном.

Беглов посетил с рабочей поездкой Центральный район и встретился с жителями доходного дома Бака на Кирочной улице, 24. Компания ООО «НРФ "МИР"» занимается капитальным ремонтом фасада дома и должна была завершить работы к концу октября 2018 года, но к нынешнему моменту работы выполнены не до конца.

Жители дома пожаловались на некачественное проведение ремонта и затянувшиеся сроки. Беглов признал нарекания справедливыми и заявил, что «подрядчик расслабился». Все замечания и недостатки врио губернатора поручил устранить до августа 2019 года, а жилищному комитету – взять вопрос на особый контроль.

Беглов потребовал от ответственных руководителей предприятий ЖКХ относиться к решению проблем петербуржцев, как к собственным.

«Поставьте себя на место людей. Представьте, что вы – живете в этом доме, и вам делают ремонт. Или что ваши родственники посещают поликлинику, которую вы приводите в порядок. Или что ваш ребенок ходит в детский сад, который вы ремонтируете», - привел пример Беглов,

В конце Беглов заявил, что Смольный взял курс на «открытое правительство». «Мы должны сообща искать пути решения накопившихся проблем, находить необходимые для этого средства», - подчеркнул врио губернатора.



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