СМИ: Беглов планирует выдвинуть Матвиенко кандидатом в сенаторы от Петербурга

Врио губернатора Петербурга Алекcандр Беглов собирается включить спикера Совета Федерации в тройку своих кандидатов в сенаторы после того, как объявит о своем выдвижении на пост градоначальника, пишет РБК со ссылкой на источники.

По словам собеседника агентства, близкого к руководству Совфеда, выдвижение Матвиенко в качестве кандидата в сенаторы «обсуждается точно». «Очевидно, так и будет», - считает источник.

Каждый кандидат в губернаторы во время избирательной кампании обязан представить список из трех кандидатов в сенаторы. После выборов один из этих кандидатов станет представителем региона в Совфеде от исполнительной власти.

Выборы губернатора Петербурга пройдут в сентябре 2019 года. Беглов пока уклонялся от вопросов о намерении участвовать в выборах, но, тем не менее, внес на рассмотрение ЗакСа законопроект, позволяющий избираться самовыдвиженцем.