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Новости

10:54

СМИ: Беглов планирует выдвинуть Матвиенко кандидатом в сенаторы от Петербурга

Врио губернатора Петербурга Алекcандр Беглов собирается включить спикера Совета Федерации в тройку своих кандидатов в сенаторы после того, как объявит о своем выдвижении на пост градоначальника, пишет РБК со ссылкой на источники.

По словам собеседника агентства, близкого к руководству Совфеда, выдвижение Матвиенко в качестве кандидата в сенаторы «обсуждается точно». «Очевидно, так и будет», - считает источник.

Каждый кандидат в губернаторы во время избирательной кампании обязан представить список из трех кандидатов в сенаторы. После выборов один из этих кандидатов станет представителем региона в Совфеде от исполнительной власти.

Выборы губернатора Петербурга пройдут в сентябре 2019 года. Беглов пока уклонялся от вопросов о намерении участвовать в выборах, но, тем не менее, внес на рассмотрение ЗакСа законопроект, позволяющий избираться самовыдвиженцем.

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12:33    
Была бы Валя лет на 10 помоложе, то стала бы главнейшим преемником Путина на посту Президента России, так как сегодня среди тупой, ленивой и гомосечной молодёжи претендентов не найти, потерянное поколение для России!

12:04    
Уже почти 30 лет нет СССР, а эти замшелые партийцы никак не могут от власти оторваться.

11:27    
Красный Трусы ФОРЕВЕР!!!

11:27    
В задницу обоих тварей!

11:07    
СОСУЛЯ и закопает ЛОПАТОЙ БЕГЛОВА

11:00    
Старая комсомолка Питер не подведёт!

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