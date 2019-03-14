Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

11:47

Госдума приняла законопроект о наказании для главарей преступных сообществ

Госдума приняла в третьем чтении законопроект об уголовном наказании для занимающих высшее положение в преступной иерархии, передает РИА «Новости».

Поправки на рассмотрение Госдумы внес президент Владимир Путин 14 февраля. Поправки предлагается оформить в новую статью УК РФ – 210.1. Согласно документу, за формирование и руководство ОПГ будут наказывать лишением свободы на 12 – 20 лет или штрафовать на сумму до 5 млн рублей. Главарю ОПГ могут грозить от 15 до 20 лет тюрьмы, штраф до пяти миллионов, а также пожизненный срок.

В новой норме прописано, что от уголовной ответственности может быть освобожден человек, совершивший хотя бы одно преступление по ст. 210 УК РФ и сообщивший о готовящемся собрании руководителей или других представителей ОПС. Также от ответственности может уйти участник или руководитель преступного сообщества, который добровольно прекратил свою деятельность и способствовал раскрытию преступлений.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


12:29    
Решение в правильном направлении! Но без расстрелов с бандитизмом, ОПГ не справиться!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Должны ли чиновники Петербурга общаться с горожанами в соцсетях?

Нет
Да

Все новости:

12:49 Депутат Госдумы посоветовал диабетикам похудение вместо инсулина

12:18 СМИ: Смольный отказался от весенней корректировки бюджета, чтобы не тратиться перед выборами

11:51 Суд оштрафовал задержанную перед «Маршем материнского гнева» активистку на 75 тысяч рублей

11:47 Госдума приняла законопроект о наказании для главарей преступных сообществ   1

11:17 Журналиста уральского "МБХ медиа" вызвали на допрос по делу о "нежелательной" организации

10:54 СМИ: Беглов планирует выдвинуть Матвиенко кандидатом в сенаторы от Петербурга   6

10:24 Принесших в жертву верблюдов для "укрепления России" шаманов оштрафовали на 3 тысячи рублей

9:55 Тетердинко предложил упростить развод для пострадавших от домашнего насилия супругов

9:28 Собчак отрицает намерение участвовать в выборах губернатора Петербурга   4

13 марта, 20:55 Смольный согласовал акцию "Зеленой коалиции" в защиту парков на площади Ленина   1

13 марта, 20:27 Суд взыскал с "Новой газеты" 40 тысяч рублей по иску экс-главы РЖД Якунина   6

13 марта, 19:49 Глава Фонда соцпомощи пенсионерам арестована по обвинению в мошенничестве   3

13 марта, 19:21 Координатора "Открытой России" в Пскове и ее мужа оставили под арестом до мая   2

13 марта, 19:14 Депутаты ЗакСа проверят, как штрафуют подземных музыкантов и уличных торговцев   4

13 марта, 19:04 Соловьев: Ничего особенного в отказе от выборов почетных граждан Петербурга нет

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.