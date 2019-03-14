Госдума приняла законопроект о наказании для главарей преступных сообществ

Госдума приняла в третьем чтении законопроект об уголовном наказании для занимающих высшее положение в преступной иерархии, передает РИА «Новости».

Поправки на рассмотрение Госдумы внес президент Владимир Путин 14 февраля. Поправки предлагается оформить в новую статью УК РФ – 210.1. Согласно документу, за формирование и руководство ОПГ будут наказывать лишением свободы на 12 – 20 лет или штрафовать на сумму до 5 млн рублей. Главарю ОПГ могут грозить от 15 до 20 лет тюрьмы, штраф до пяти миллионов, а также пожизненный срок.

В новой норме прописано, что от уголовной ответственности может быть освобожден человек, совершивший хотя бы одно преступление по ст. 210 УК РФ и сообщивший о готовящемся собрании руководителей или других представителей ОПС. Также от ответственности может уйти участник или руководитель преступного сообщества, который добровольно прекратил свою деятельность и способствовал раскрытию преступлений.