Суд оштрафовал задержанную перед «Маршем материнского гнева» активистку на 75 тысяч рублей

Куйбышевский районный суд оштрафовал задержанную перед «Маршем материнского гнева» активистку Светлану Уткину на 75 тысяч рублей, передает корреспондент ЗАКС.Ру.



Суд признал вину Уткиной в нарушении ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения акции). Судья признал несогласованную акцию 9 февраля состоявшейся и отметил, что не доверять показаниям свидетелей нет оснований, а в показаниях Уткиной можно усомниться: они могут быть обусловлены позицией защиты.

Уткину задержали непосредственно перед началом «Марша материнского гнева» 10 февраля. Ей вменяли нарушение порядка проведения митинга во время акции 9 февраля. Тогда Уткина вместе с активистами «Открытой России» вышла на Невский проспект с баннером и фаерами.

София Саттарова