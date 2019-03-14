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13:57

Калининградского анархиста Лукичева оштрафовали на 300 тысяч рублей за пост в Telegram

Московский окружной военный суд на выездном заседании в Калининграде 14 марта назначил обвинявшемуся по статье об оправдании терроризма (ч.2 ст. 205.2 УК РФ) анархисту Владиславу Лукичеву штраф 300 тысяч рублей и освободил его из-под стражи, сообщила «Медиазона».

Днем раньше в ходе прений сторона обвинения потребовала назначить обвиняемому штраф в размере 400 тысяч рублей.

«Фактически мы выиграли. Статья от пяти до семи лет. То, что просят штраф, говорит о том, что они поняли, что парень ни в чем не виноват», - передает издание слова адвоката Лукичева Марии Бонцлер.

Лукичев был задержан в Калининграде в начале ноября 2018 года. Его обвинили в том, что он разместил в Telegram-канале пост о взрыве в приемной архангельского ФСБ. Следователи сочли этот пост оправданием терроризма. 6 ноября Центральный районный суд Калининграда арестовал обвиняемого на два месяца, позже арест был пролонгирован.

 

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