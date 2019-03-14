Россия запретила полеты самолетов Boeing 737 Max после катастрофы в Эфиопии

Россия закрыла воздушное пространство для полета самолетов Boeing 737 Max после авиакатастрофы в Эфиопии, передает РИА «Новости» со ссылкой на главу Росавиации Александра Нерадько.

По словам Нерадько, Росавиация разослала уведомления о запрете полетов самолетов этой модификации до особого указания. «Мы мониторим эту ситуацию. Так что граждане могут быть спокойны», - сообщил глава агентства.

10 марта в Эфиопии разбился самолет Ethiopian Airlines такой модификации с 157 пассажирами и членами экипажа на борту: никто не выжил. В числе погибших были трое россиян. Пилоты перед падением сообщили о проблемах с управлением. Это вторая подобная трагедия с участием новой модификации Boeing 737: в октябре 2018 года такой же лайнер разбился в Индонезии, и эксперты нашли ряд совпадений в этих двух происшествиях.

Единственная авиакомпания России, использующая Boeing 737 Max – S7, она также приостановила полеты на этих самолетах. Полеты этой модели ограничили десятки стран, в том числе США и страны Евросоюза.