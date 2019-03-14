Провожая зиму, которая, судя по петербургской погоде, пока не собирает заканчиваться, публицист Александр Невзоров приступил к ее осмыслению и извлечению из нее генеральных выводов. Политический обозреватель пришел к тому, что несомненным главным действующим лицом богатых на осадки трех месяцев все же стал врио губернатора Александр Беглов.

Можно уверенно говорить, что снежный человек существует. И, более того, стала известна его фамилия. Это Беглов. И я думаю, что в любом месте в тропиках можно тихо произнести эту фамилию, и немедленно начнется адская петербургская метель тут же, вот просто обязательно. — Александр Невзоров

Обильные снегопады пришли в город в новогодние праздники и с небольшим перерывом, наступившим в конце февраля, продолжаются до сих пор. Переполненные травмпункты от падений как людей, так и сосулек на них, продемонстрировали не самое высокое качество уборки, организованной чиновниками. Трагическая гибель студента на Петроградской стороне от обвала льда с крыши дома только усугубило это общественное настроение. В середине зимы врио губернатора Александр Беглов активизировался, став лично выезжать убирать некоторые улицы и скверы, однако снега в марте выпало столь много, что его, а также наледи убирать оперативно успевают далеко не везде.

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