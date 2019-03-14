Осквернивший "Родину-мать" в фотошопе "навальнист" получил 200 тысяч рублей штрафа

Суд вынес решение по делу об осквернении в фоторедакторе памятника "Родина-мать" координатором волгоградского штаба Алексея Навального, тянувшемуся почти два года. За то, что активист Алексей Волков закрасил в фотошопе памятник цветом зеленки, ему назначили штраф в размере 200 тысяч рублей, о чем он сигнализировал в своем микроблоге.

"Когда следователю понадобился протокол осмотра места преступления, он с помощником поехал осматривать Родину Мать, вдруг её действительно покрасили", - поделился Волков курьезной деталью следствия.

С августа 2017-го года ему назначали то домашний арест, то подписку о невыезде. Столь долгий ход следствия объясняется тем, что первоначально "навальнисту" инкриминировали осквернение могил, но Верховный суд с этим не согласился.

Картинка была реакцией на нападение на Навального с зеленкой в марте 2017-го года, в результате чего политику угрожала частичная потеря зрения. В штабе Навального этот коллаж сочли неуместным, удалили пост с картинкой и принесли извинения.