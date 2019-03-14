Власти Петербурга намерены предоставить субсидии по возмещению затрат на зарплаты инвалидам

Администрация Петербурга намерена предоставить субсидии по возмещению части затрат на зарплаты инвалидам. Соответствующий законопроект в настоящий момент находится на антикоррупционной экспертизе.

Согласно тексту документа, субсидию смогут получить с 2020 года основанные общественными объединениями инвалидов юридические лица, которые работают в Петербурге. Город готов возместить 50% от ежемесячной зарплаты каждого инвалида. При этом, сумма должна быть не больше минимального размера оплаты труда в Петербурге. Также субсидию можно получать только шесть месяцев в год.

Аналогичные программы действуют в других регионах России. В частности, Москве и Ленинградской области. Кроме этого, в 2016 году власти Петербурга из бюджетных денег стали компенсировать затраты работодателей на оборудование рабочих мест для инвалидов и организацию к ним доступа.