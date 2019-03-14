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Новости

20:26

Шульман обрисовала типаж следующего президента, на который есть запрос

Политолог, специалист по законодательству Екатерина Шульман в интервью проекту "Ещенепознер" попыталась описать образ политика, максимально близкий к тому, который востребуется большинством отчечественного электората. Сегодняшнему положению вещей она противопоставила политическую ситуацию 1999-го года, когда следующий за Борисом Ельцином президент должен был быть в одном лице и "анти-Ельциным", и преемником Ельцина. Времена, по наблюдениям ученого, несколько изменились, и собирательно понимаемая власть настолько "осточертела", что людям потребно видеть своим кандидатом человека с обязательным условием в бэкграунде - чтобы он не был выходцем из так называемых элит. При этом россияне по-прежнему боятся переворотов и насилия, а значит, нужен "лайт-вариант" - не "революционер с автоматом".

Он должен каким-то образом получить эту власть мирным путем. Это должен быть человек, в старых терминах, левых взглядов. Я бы посмотрела на молодых людей, которые выигрывают в регионах от КПРФ, которые за справедливость, против всего вот этого начальства, демонстрируют эмпатию и какой-то народный здравый смысл.

Екатерина Шульман

По Конституции, президентские полномочия Владимира Путина истекают в 2024-м году, и, если не менять основной закон и государственный строй, то больше избираться он не вправе.

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23:26    
Национальная идея русских - возврат утерянных территорий... Что-то в этом есть! Ради этого стоило бы жить всем россиянам!

22:27    
21:59 - это для тебя - 22:20... и еще, твоя "нац.идея" - никакого позитива не несет цивилизации. она хороша не для цивилизованных людей, а для бандерлогов... идея одна - грабить, запрещать, угрожать миру, лизать пятки тиранам, строить и далее уличные уборные типа "очко", плодить детей-маугли, жить в разрухе и отсталости от всего мира...

22:20    
на смену путину - придет путин... он не слезет с царского трона - он кащей-бессмертный... а, генералы будут ему всё также шнурки гладить... где были твои "витязи" и "ильи-муромцы" в погонах и лампасах - "силовики-антизападники с сильной политической волей" - "генералы - Шойгу, Бортников, Герасимов"- при мадам васильевой?... стирали ее колготки и бегали за помадой-пудрой в солдатский магазинчик?.. гы-гы.. путину даже африканские племенные вожди завидуют, такой бессменной власти - в мире, таких, несменяемых - пальцев одной руки хватит сосчитать... шейхи-саудиты слезами обливаются, от зависти...

21:59    
На смену Путину должен прийти силовик-антизападник с сильной политической волей, вроде, генералов Шойгу, Бортникова, Герасимова, способных смыть позор русских за 1991 год, когда просрали 5 миллионов(!!!!!!!!!!!!) квадратных километров ранее завоёванных, присоединённых нашими героическими предками! Это должно стать НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕЕЙ русских, всех россиян! Всё остальное-сущая ерунда!

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