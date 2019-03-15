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Новости

11:25

Путин назвал жестоким и циничным крупный теракт в Новой Зеландии

Президент России Владимир Путин направил премьер-министру Новой Зеландии Джасинде Ардерн телеграмму с соболезнованиями в связи с терактом в городе Крайстчерч, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Нападение на мирных граждан, собравшихся на молитву, потрясает своей жестокостью и цинизмом», - заявил Путин.

Днем 15 марта группа людей с автоматами ворвалась в две мечети города Крайстчерч и открыла стрельбу по прихожанам. По последним данным, погибли 49 человек, еще несколько десятков получили ранения. На улицах города обнаружили несколько взрывных устройств, установленных на автомобилях, они обезврежены. Кроме того, полиция обезвредила две бомбы на вокзале Окленда, контролируемо взорвав их с помощью робота.

Один из нападавших – уроженец Австралии Брентон Таррант – вел прямую трансляцию в течение 17 минут, снимая происходящее на камеру GoPro. Перед этим он опубликовал 74-страничный «манифест», заявив, что таким образом мстит за теракт в Стокгольме в 2017 году и 11-летнюю жертву. Таррант придерживается ультраправых взглядов.

Полиция задержала как минимум четырех подозреваемых, среди них есть женщина. Одному из задержанных предъявлено обвинение в убийстве, 16 марта он предстанет перед судом. По последним данным, полиция сообщила, что среди задержанных есть один австралиец, и других подозреваемых больше не ищут: скорее всего, Таррант так же оказался в числе задержанных.

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11:41    
Вот вам тихая и спокойная Н.Зеландия...Теракты случаются по всему миру, к сожалению, и Россия не исключение...Но реакция ненавистников России на трагедию обычно просто отвратительна!

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