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Новости

12:32

Миронов предлагает сделать 16 марта праздником "крымской весны"

Руководитель думской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов полагает, что 16 марта - день проведения народного референдума по Крыму - необходимо сделать праздничным. Свое предложение глава эсеров озвучил сегодня, 15 марта, на митинге по случаю памятного события в Симферополе.

"Сейчас, когда мы празднуем пятилетие "крымской весны", мы, наверное, еще до конца не сознаем, какой же это был великий шаг в общей истории нашей Родины. Сегодня с этой трибуны я объявляю о том, что внесу законодательную инициативу. Считаю, что 16 марта должен стать национальным праздником, выходным днем для всех граждан России", - декламировал Миронов со сцены.

Вспомнил председатель СР и о том, что на прошедших в 2018 году выборах главы государства крымчане более 90% голосов отдали за Владимира Путина, что, по мнению Миронова, лишь подтверждает уверенность жителей региона в правильно сделанном в 2014 году выборе.

"Считайте, что это повторный референдум, вопреки тому, что, как говорят на Западе, якобы тут уже кто-то сожалеет. Сегодня крымчан волнует и повышение цен, и проблемы здравоохранения, и не очень ласковые бюрократы, – то же самое волнует всех граждан страны. Весте мы обязательно сделаем так, чтобы жить счастливо", - пообещал глава "Справедливой России".

Напомним, Крым стал российским регионом после проведенного 16 марта 2014 года народного плебисцита. На нем 96,77% избирателей полуострова и 95,6% жителей Севастополя высказались за его вхождение в состав РФ. Украина, как и многие западные страны, отказалась считать Крым российским и считает его своей временно оккупированной территорией.

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13:42    
13:14 51 годик. Не лечится.

13:16    
Странная партия. Совсем уж в деменции лидер.

13:14    
13-08
Сколько Вам лет?

13:08   Саша  
Был немного удивлён и обрадован тому, что по итогам только что проведённого опроса ВЦИОМ в Крыму, 89-90% процентов довольны и возвращением в Россию, и уровнем жизни в Крыму...Рейтинг, одобрение Путина на 30% выше(!!!!!!!!), чем по России! И это при том, что примерно 25% жителей Крыма это этнические украинцы и крымские татары! Те же самые проценты были бы на Донбассе и в Новороссии, если бы Путин проявил смелость и решительность в 2014 году! Но время ещё есть!!! В этом году запустим в строй газопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток", а в следующем надо начинать процесс возвращения исконно РУССКИХ земель от Измаила(Одессы) до Харькова! Как вернули западные немцы(ФРГ) восточные германские земли(ГДР), так и Россия обязана всё вернуть условно в родную гавань! Смыть ПОЗОР 90-х!

13:00    
Хорошая, но незрелая идея. Особо радоваться вроде и нечему. Люди вернулись домой, в бедности пр[цензура]ают, мы их подкармливаем, хоть и самим тяжело. Памятный день, но не праздник.

12:39    
Ватный день календаря.

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