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Новости

13:10

В Москве задержан мужчина, попытавшийся "пробудить" Ленина оливковым маслом

Минувшим вечером, 14 марта, полицейские, дежурившие на Красной площади, задержали неадекватного мужчину, пытавшегося облить оливковым маслом Мавзолей Владимира Ленина, извещает РИА "Новости".

По версии "Московского комсомольца", мужчине все же удалось в течение некоторого времени поливать усыпальницу "вождя революции" жидким растительным продуктом, сопровождая действо криком "Вставай! Вставай!".

В свою очередь, источник РИА "Новости" утверждает, что персонажу удалось облить лишь брусчатку близ Мавзолея, так как подход к самому зданию закрыт.

Дебошира доставили в ОМВД по району Китай-город, где полицейские попытались выяснить причины совершенного поступка, однако потерпели фиаско, так как горожанин оказался психически неуравновешенным, в связи с чем его оперативно доставили в лечебницу.

Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов отметил, что в партии осуждают попытку вандализма против Мавзолея: подобные акции, резюмировал он, должны строго пресекаться.

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15:36    
Обычное явление - весеннее обострение. Мы смеёмся, а врачи просто увеличивают дозу лекарств.

13:39    
13:14 Это про тебя написали?

13:16    
13-14
А что, Ильич с подельниками навёл порядок? Я об этом не знал.

13:14    
Больной, больной, но клич: "Вставай, вставай, Ильич!" то правильный и своевременный! Время наводить порядок в России! Эх, жаль нет большевиков во главе с Лениным!

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