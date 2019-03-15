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13:50

Жители Толстовского дома пожаловались Беглову на обветшание здания

Петербуржцы, проживающие в Толстовском доме на улице Рубинштейна, 15-17, рассказали "Петербургскому дневнику" о своих проблемах.

Здание, отмечают местные жители, разрушается уже не первый год, однако чиновники упорно отказываются замечать данное обстоятельство, поэтому решать коммунальные тяготы им приходится своими силами.

Жильцы полагают, что правление домового товарищества одобряет нелегальные перепланировки в квартирах, демонтирует исторические балконы и окна в парадных, заменяя их на пластиковые. Подъезды, добавляют они, постоянно завалены мусором. При этом приезжавшие с инспекцией сотрудники ГЖИ никаких нарушений не находили.

К врио градоначальника Александру Беглову, помимо рядовых горожан, обратился и "видный" житель Толстовского дома, художник Михаил Шемякин.

Отмечается, что врио губернатора уже дал поручение жилищному комитету разработать проектную документацию на реставрацию фасадов здания в 2019 году.



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