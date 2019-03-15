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13:49

Суд не удовлетворил иск дольщиков к Смольному о несогласовании митинга

Смольнинский районный суд Петербурга вечером 14 марта отказал в удовлетворении иска к Смольному представителям группы обманутых дольщиков ГК «Норманн», сообщила ЗАКС.Ру дольщица ЖК «Десяткино 2.0» Елена Воронцова.

Истцы пытались отстоять право проведения митинга на площади Ленина 17 марта. Ранее комитет по вопросам законности отказал в этом дольщикам под предлогом проведения праздника «В спорт всей семьей».

По словам Воронцовой, юристы комитета по вопросам законности в суде заявили, что если дольщики приобрели квартиры в поселке Мурино, то и митинговать должны там же.

Информация о проведении праздника появилась на сайте Центра спорта Калининского района только утром 14 марта, в день судебного заседания.   

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14:12    
Столько липового массового спорта и околоспортивных праздников нет больше нигде в мире. Ура!
Права не дают на блюдечке.   Их БЕРУТ, часто силой.   Надо было придти и поучаствовать в празднике.

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