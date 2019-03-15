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Новости

14:43

Территорию у берегов реки Глухарки благоустроят

Неблагоустроенный сквер на Шуваловском проспекте, прилегающий к реке Глухарке, обновят: на его территории, извещает пресс-служба Смольного, появятся велодорожки, скамейки, а также будут высажены деревья и кустарники. Работы будут проведены на участке площадью около 3 га.

Согласно условиям госконтракта, "реновация" сквера должна быть закончена в 2019 году.

Изначально предложение по благоустройству местности близ реки поступило от петербуржцев, проживающих в жилмассиве, расположенном неподалеку от зеленой зоны.

"Сегодня этот участок сквера находится не в лучшем состоянии: вместо дорожек - стихийно вытоптанные тропинки, нет ни урн, ни садовой мебели, на газонах – много дикой поросли и самосева", - отмечается в пресс-релизе Смольного.

В задачи подрядчика будет входить: разработка сметы и инженерных схем, организация мест досуга горожан, размещение дорожек, выбор деревьев и кустарников под посадку.

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