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Новости

15:05

У посольства России в Киеве торжественно открыли сквер имени Немцова

Близ посольства России в Киеве сегодня, 15 марта, был заново открыт ранее безымянный сквер, получивший имя убитого политика Бориса Немцова, передает "Эхо Москвы".

Идея о присвоении зеленой зоне названия в память о российском политике принадлежит мэру столицы Украины Виталию Кличко. Его инициатива была ранее единогласно поддержана Советом депутатов Киева.

Добавим, 27 февраля, спустя 4 года после смерти Немцова, в Нижнем Новгороде была установлена памятная мемориальная табличка в его честь.

Также летом 2018 года в Вашингтоне в честь знаменитого политического деятеля назвали улицу, на которой располагается посольство России, а в Вильнюсе его именем назвали сквер.

В марте коллективным трудом жителей дома в Москве, где жил Немцов, и журналистки Ксении Собчак было принято решение открыть памятную табличку в его честь на торце здания.

Борис Немцов погиб от шести выстрелов киллеров на Большом Москворецком мосту в ночь на 28 февраля 2015 года. Пятеро предполагаемых исполнителей вскоре после этого были задержаны. Шестого участника убийства застрелили во время задержания. Заказчик преступления не найден до сих пор.

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15:23    
Так и должно быть . Укрофашисты почтили память антироссийского подонка.

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