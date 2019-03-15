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15:31

В Новосибирске согласовали установку памятника Сталину

Усилия новосибирских коммунистов, не один год ратовавших за возведение памятника Иосифу Сталину, наконец, после множественных перипетий, увенчались успехом: большинством голосов городской Худсовет принял решение установить монумент в честь советского вождя.

Как отмечает "Интерфакс", идею одобрил также и глава города Анатолий Локоть. Статуя генсека появится на территории обкома КПРФ в Октябрьском районе Новосибирска. Возведение памятника именно на данной территории является компромиссом между сторонниками и противниками наследия Сталина.

Проект монумента предусматривает также благоустройство площадки вокруг скульптуры, возведение кирпичной стены с колоннами и установку подиума из гранитных плит. Общая высота памятника должна быть не более 3 метров. Стоимость работ оценивается в 1 млн рублей: деньги пойдут из бюджета новосибирского отделения КПРФ.

Открыть скульптуру планируют 9 мая.

Напомним, споры об установке памятника главному советскому вождю ведутся в сибирском городе с 2008 года.

В октябре 2018 года вокруг первых инициированных мэрией Новосибирска общественных интернет-обсуждений разгорелся скандал. Тогда в голосовании за установку памятника Сталину приняли участие 243 новосибирца, из которых 155 в идентичной форме высказались "за" возведение скульптуры. Горожане обвинили "ботов" в подтасовке результатов, в связи с чем опрос был аннулирован.

Позднее идею возведения монумента раскритиковал и Худсовет, и командование ЦВО. Военные завили, что установка скульптуры столь спорной исторической личности может прийтись не по нраву местным жителям.

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