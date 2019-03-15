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Новости

16:19

Суд отказался арестовать депутата Госдумы Вадима Белоусова

Ленинский суд Екатеринбурга отказался арестовать депутата Госдумы Вадима Белоусова по ходатайству следствия, передает ТАСС.

Белоусова обвиняют в нарушении ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, в 2010 – 2014 годах Белоусов совместно с губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими соучастниками получили от представителей холдинга «Автобан» взятку на 3,4 млрд рублей.

15 марта Белоусова задержали, когда он пришел на допрос к следователям. В декабре 2018 года Госдума лишила депутата неприкосновенности.

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17:03    
16-28 Не наказали вообще - плохо. Начали наказывать через 5 лет - плохо. Идёт дождь - плохо. Светит солнце - плохо. Это уже мед.диагноз. И не лечиться тебе - плохо. А вот лечиться - хорошо.

16:28    
Через пять лет решили наказать!

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