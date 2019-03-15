Законодательное собрание Петербурга решило купить сушильные шкафы

Законодательное собрание Петербурга решило купить различные стеллажи и шкафы, в том числе сушильные. Соответствующая закупка размещена 15 марта.

Общая максимальная стоимость контракта составляет 668,8 тысяч рублей. Согласно техническому заданию, ЗакСу нужны 154 офисных стеллажа двух типов. Также ведомство хочет два металлических картотечных шкафа, два шкафа файлового типа и два металлических шкафа для одежды.

Кроме этого, необходимы два сушильных шкафа за 130,7 тысяч бюджетных рублей. Одна секция шкафа должна быть предназначена для просушивания одежды и головных уборов, вторая – для сушки обуви.

Отметим, в 2018 году ЗакС закупал 16 архивных шкафов. Общая стоимость закупки – 180,5 тысяч рублей.

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