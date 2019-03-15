Петербургские улицы начали мыть с применением шампуня

Коммунальные службы с началом потепления в Петербурге стали убирать улицы поливальными машинами, используя шампунь, передает пресс-служба Смольного. Несмотря на то, что зимний сезон официально заканчивается 16 апреля, в настоящее время каждый день с плюсовой температурой используется для того, чтобы уменьшить количество грязи, песка и пыли на дорогах.

"Зимой дороги не пылесосят и не моют, поэтому в морозный период на них скапливаются загрязнения. «Приправленные» сажей от автомобилей, они буквально впаиваются в поры асфальта", - говорится в сообщении.

В то же самое время, "зимняя" уборка не прекращается: за минувшие сутки с улиц убрали 17 тысяч кубометров льда и снега.

Воду применяют осторожно: как только появляется "минусовой" прогноз, использование поливальных машин временно прекращается.