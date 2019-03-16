Вслед за США Канада расширила санкционный список в отношении России

Высшее руководство Канады приняло решение расширить список экономических ограничений в отношении России, добавив в него 25 человек и 14 компаний. Согласно положениям местного законодательства, у попавших под санкции россиян будут заморожены финансовые активы, расположенные на территории государства, а также воспрещаются любые сделки с ними.

В список физлиц попали руководитель "Роснефти" Игорь Сечин, глава ВТБ Андрей Костин, бывший начальник РЖД Владимир Якунин, полпред президента в Южном округе Владимир Устинов, сын Аркадия Ротенберга Игорь, глава Роскомнадзора Александр Жаров, генерал Виктор Золотов, а также глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

В числе юрлиц оказались такие компании, как "Стройгазмонтаж", "Туполев", "Сухой", "МиГ", "Силовые машины", "Интеравтоматика", "Мостотрест", "Гипростроймост", "Стройгазмонтаж-Мост", Объединенная авиастроительная корпорация.

Одновременно с США были расширены ограничения для ряда россиян в связи с инцидентом в Керченском проливе: в перечень попали 89 физлиц и 1 юрлицо.

Напомним, 25 ноября погранслужба ФСБ задержала три украинских военных корабля в Керченском проливе. 24 моряков задержали по обвинению в незаконном нарушении границы России и позже арестовали до марта. Украинские власти в ответ ввели военное положение в приграничных областях и запретили въезд в страну российским мужчинам от 16 до 60 лет. Несколькими днями спустя американский президент Дональд Трамп отменил запланированную личную встречу с Владимиром Путиным, пояснив, что ни о каком персональном общении не может быть и речи до тех пор, пока моряки не будут отпущены из СИЗО.

Добавим также, экономические ограничения Евросоюза и Штатов в отношении России неоднократно ужесточались, а их действие продлевается ежегодно.

Последний раз санкции были одобрены ввиду вероятного применения РФ запрещенного химического вещества на территории Британии.