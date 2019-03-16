Дерипаска решил засудить Минфин США

Один из первых попавших в санкционный список США, предприниматель Олег Дерипаска заявил свои претензии к Министерству финансов США, извещает "Коммерсант". Российский бизнесмен подал иск в федеральный суд.

По сведениям издания, Дерипаска настаивает на снятии с него санкций и исключения его фамилии из "кремлевского списка". Олигарх сетует, что ввиду ограничений он потерял 7,5 млрд долларов прибыли.

"Я потратил 30 лет своей жизни на создание компаний, которые являются основными игроками в мировой экономике, и не позволю, чтобы политическая интрига разрушила эту тяжелую работу — наряду с миллионами рабочих мест и средствами к существованию отдельных людей. Если у OFAC есть какие-либо доказательства, подтверждающие необоснованные слухи и недосказанности, которые он любит цитировать, то сейчас самое время их представить", - уведомил Дерипаска.

Добавим, по подсчетам Bloomberg, несмотря на санкции, бизнесмен с начала 2019 года обогатился на 1 млрд долларов.

Дерипаска покинул совет директоров "Русала" в 2017 году. Прошлой весной, в апреле, он "пострадал" сильнее других российских олигархов ввиду попадания в так называемый "кремлевский доклад" США. Всего в санкционном списке американцев значатся более 50 российских персон и организаций. Ограничения связаны с предполагаемым вмешательством российской элиты в американские президентские выборы 2016 года.