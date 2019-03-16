В Чечне разъяснили высказывание депутата-единоросса о "нелюбви" к русским

Резонансное высказывание экс-министра обороны Ичкерии Магомеда Ханбиева о неприязни к русским "перевел" на общенациональный язык чеченский чиновник Джамбулат Умаров, уведомляет РБК.

"Он четко говорит в своем эфире, что не любит генералов и военных, и любой чеченец вам подтвердит, что слова „военный“ и „г1аскхи“ [русский] очень часто во время войны воспринимались у местного населения как синонимы", - сообщил он.

По словам Умарова, "было бы странно" требовать от Ханбиева, как от бывшего сепаратистского военначальника, "любви" к тем, против кого он воевал.

"Он не был захвачен федералами, но добровольно, осознав ошибочность избранного им пути, встал на сторону нового лидера нации и, кстати, главного человека собственного тейпа Беной - Ахмата-Хаджи Кадырова", - пояснил позицию Ханбиева Умаров.

Напомним, ранее Ханбиев, участник обеих Чеченских войн, ныне являющийся депутатом "Единой России", заявил о своей якобы "нелюбви" к русским, сказав в переводе следующее: "Я падишах моего народа - я чеченец. Я с русскими никогда не разговариваю и слов им не говорю. Я никакому русскому не сдавался [во время обеих войн в Чечне - прим. ЗАКС.Ру]. У меня не было разговора ни с одним русским генералом, ни с офицером. И я их не люблю даже сегодня. Я - сын Ичкерии!". Видео поделились соратники Алексея Навального.

Из информации, опубликованной на сайте чеченского подразделения "Единой России", следует, что Ханбиев является членом партии власти в парламенте республики, состоит в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Награжден орденом Ахмата Кадырова и орденом "За развитие парламентаризма в Чеченской Республике".