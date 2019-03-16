Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

12:36

В Чечне разъяснили высказывание депутата-единоросса о "нелюбви" к русским

Резонансное высказывание экс-министра обороны Ичкерии Магомеда Ханбиева о неприязни к русским "перевел" на общенациональный язык чеченский чиновник Джамбулат Умаров, уведомляет РБК.

"Он четко говорит в своем эфире, что не любит генералов и военных, и любой чеченец вам подтвердит, что слова „военный“ и „г1аскхи“ [русский] очень часто во время войны воспринимались у местного населения как синонимы", - сообщил он.

По словам Умарова, "было бы странно" требовать от Ханбиева, как от бывшего сепаратистского военначальника, "любви" к тем, против кого он воевал.

"Он не был захвачен федералами, но добровольно, осознав ошибочность избранного им пути, встал на сторону нового лидера нации и, кстати, главного человека собственного тейпа Беной - Ахмата-Хаджи Кадырова", - пояснил позицию Ханбиева Умаров.

Напомним, ранее Ханбиев, участник обеих Чеченских войн, ныне являющийся депутатом "Единой России", заявил о своей якобы "нелюбви" к русским, сказав в переводе следующее: "Я падишах моего народа - я чеченец. Я с русскими никогда не разговариваю и слов им не говорю. Я никакому русскому не сдавался [во время обеих войн в Чечне - прим. ЗАКС.Ру]. У меня не было разговора ни с одним русским генералом, ни с офицером. И я их не люблю даже сегодня. Я - сын Ичкерии!". Видео поделились соратники Алексея Навального.

Из информации, опубликованной на сайте чеченского подразделения "Единой России", следует, что Ханбиев является членом партии власти в парламенте республики, состоит в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Награжден орденом Ахмата Кадырова и орденом "За развитие парламентаризма в Чеченской Республике".

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


14:42    
То ли ещё будет...

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Должны ли чиновники Петербурга общаться с горожанами в соцсетях?

Нет
Да

Все новости:

16:25 Депутата Госдумы лишили ученой степени из-за плагиата в диссертации

15:13 Беглов посетил соцобъекты Выборгского района

14:21 "Желтые жилеты" продолжают "штурмовать" Париж   3

13:36 Затраты на реализацию закона о суверенном рунете предлагают компенсировать за счет госбюджета   1

12:36 В Чечне разъяснили высказывание депутата-единоросса о "нелюбви" к русским   1

11:36 Дерипаска решил засудить Минфин США   2

10:35 Вслед за США Канада расширила санкционный список в отношении России   3

15 марта, 20:56 Ройзман: Закон о неуважении к власти - это закон о неуважении лично к Путину   1

15 марта, 20:18 Петербургские улицы начали мыть с применением шампуня   5

15 марта, 19:47 Навальный пристыдил Матвиенко за ее шутки относительно "законов Клишаса"   9

15 марта, 19:13 Курскому издателю назначили обязательные работы за его критический интерес к депутату

15 марта, 19:06 Законодательное собрание Петербурга решило купить сушильные шкафы   7

15 марта, 18:58 Глава музея городской скульптуры предложил защитить "народное достояние" от РПЦ   9

15 марта, 18:53 В Калининграде активиста оштрафовали на 20 тысяч рублей за пикет с несовершеннолетними   1

15 марта, 18:26 Путин наградил экс-главу петербургской полиции Умнова почетным орденом

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.