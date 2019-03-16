Депутата Госдумы лишили ученой степени из-за плагиата в диссертации

Депутата нижней палаты Федерального собрания Евгения Москвичева лишили ученой степени ввиду найденного в его диссертации плагиата. Решение было принято Высшей аттестационной комиссией (ВАК) Министерства образования, уведомляет "Новая газета".

По сведениям издания, "Диссернет" обнаружил заимствования в научной работе Москвичева "Разработка системы мониторинга и методов нечеткого ситуационного анализа для повышения эффективности международных автомобильных перевозок".

На президиуме ВАК должна была рассматриваться претензия "Диссернета", однако парламентарий сам написал заявление об отказе от ученой степени. Давать какие-либо комментарии по этому поводу он отказался, сославшись на сильную командировочную занятость.

Евгений Москвичев стал уже четвертым депутатом Госдумы, лишенным ученой степени. Согласно информации на сайте "Диссернета", ранее научные звания были отозваны у экс-депутата "Справедливой России" Алексея Казакова и единороссов Ришата Абубакирова и Валерия Гальченко.