Киевские националисты забросали администрацию Порошенко плюшевыми свиньями

Сегодня днем в Киеве представители движения "Национальный корпус" протестовали в центре города против массовых хищений в Министерстве обороны, извещает РИА "Новости".

Изначально более двух тысяч манифестантов традиционно собрались на майдане Незалежности, однако после массово двинулись в сторону городской администрации, где были встречены полицейским кордоном. Правоохранительный "заслон" не помешал протесту, в связи с чем националисты принялись закидывать здание плюшевыми свиньями. Более того, для более дальнего попадания на месте ими была установлена большая рогатка. Полиция столь мирному действу не мешала.

Фото: РИА "Новости"

Поводом для протестного мероприятия послужили сообщения о масштабных хищениях в украинском Минобороны, о которых известила команда проекта журналистских расследований Bihus.info. Представителям издания удалось выяснить, что сын первого зама секретаря Совета национальной безопасности и обороны Игорь Гладковский (ранее носивший фамилию Свинарчук) с подельниками продавали оборонным предприятиям Украины запчасти для техники с наценкой 300%. Товар они якобы привозили из России путем контрабанды, либо покупали на государственных военных складах, получая выгоду от "Укроборонпрома" на сумму, превышающую 9 млн долларов. Все якобы причастные к данным сделкам свою вину категорически отрицают.

Вместе с тем, в Кремле сообщили, что не располагают информацией о контрабандных поставках запчастей для военной техники в Украину, назвав ситуацию "абсурдом".

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.