СМИ выяснили, какую пенсию получают бывшие главы государств

СМИ удалось узнать размеры пенсий бывших лидеров мировых держав. Так, передает Ura.ru, более остальных получает экс-премьер-министр Британии, менее - отошедший от дел президент Египта.

Первый руководитель Украины Леонид Кравчук заработал пенсию в размере 18 тысяч гривен (примерно 43 тысячи рублей) ежемесячно. Его коллега, последний генсек СССР Михаил Горбачев в месяц получает 40 минимальных российских зарплат (около 440 тысяч рублей).

Предпоследнему президенту Соединенных штатов Америки Бараку Обаме достается 17 тысяч долларов, Джорджу Бушу-младшему - 16 тысяч долларов, однако в отличие от Обамы, он имеет ряд дополнительных надбавок, в связи с чем его пенсионный "оклад" составляет более 30 тысяч долларов.

Экс-главы Германии ежегодно получают 233 тысячи евро (19 тысяч в месяц), Финляндии - 130 тысяч евро в год (10,8 тысяч в месяц), Италии - 100 тысяч евро (8,3 тысячи/мес).

Наиболее обеспеченный пенсионер среди бывших глав государств - английский экс-премьер Тони Блэр, каждый год получающий 633 тысячи долларов (54 тысячи ежемесячно).

В конце списка отошедших на покой экс-президентов - бывший лидер Египта Хосни Мубарак с 339 долларами в месяц.