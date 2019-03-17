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Новости

16:35

Сенатор Совфеда: Ребенок не знает, как кидать гранату, боится автомата - разве это нормально?

Член Совета Федерации, сенатор от Кировской области Виктор Бондарев разочарован, что современные подростки не ведают, как обращаться с оружием - в частности, с гранатой и автоматом. В современной России, по его разумению, каждый школьник должен быть в любое время "готов к труду и обороне", так как в случае обострения какого-либо конфликта, "кисточка" и литература не спасут ему жизнь. В связи с этим в школы необходимо вернуться начальную военную подготовку (НВП). Свои соображения на сей счет он попытался донести до министра просвещения РФ Ольги Васильевой.

"Почему убрали НВП из школы? Вы понимаете, что пацифист не будет защищать никогда родину? Стихотворениями или кисточкой никто никогда ее не защищал и не защитит? Тем более в наших условиях, когда вокруг такое творится. Поймите, это надо вводить сейчас. В армии срок службы сократили до одного года благодаря пацифистам. Ребенок боится автомата. Ребенок не знает, что такое граната, как ее кидать. Разве это нормальное явление?", - переживает Бондарев.

Видео встречи сенатора и главы Министерства просвещения доступно на YouTube-канале "ВМЕСТЕ-РФ": спич Бондарева начинается на отметке 1:27:40.

В свою очередь Васильева отметила, что основы НВП следует вводить в старших классах в рамках предусмотренном предметом ОБЖ программы.

Добавим также, Бондарев также занимает должность председателя комитета Совфеда по обороне и безопасности.

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20:00    
19:07 Александра Величкевич (51 год), ваш муж ушел к другому? Угадал причину вашей агрессивности?

19:07    
Сенатор абсолютно прав! Без НВП у подростков прямой путь в гомосеки! Надо из пацанов делать настоящих русских мужиков-защитников Отечества! Но в руководстве страны полно предателей, потому преднамеренно и НВП отменили, чтобы защитников России не было!

18:45    
17:35  - "у мальчиков начинает проявляться мужественность"... член до колен что-ли отрастет?.. вот кому полезно сдавать гто и обж, изучать "гранату и автомат и физподготовку", так это золотой молодежи -  если бы сынуля пескова никола чоулз учил гто и обж в россии, да разбирал-собирал автомат - не сел бы в лондоне в тюрьму...

18:31    
17:35 - вата в голове - радость для для сенатора-милитариста... поезжай в сирию - вчк вагнера тебя ждет, твоё гто там тебя выручит - драпать... гто это профанация спорта и для ватников-патриотов... физически развивать молодежь нужно в современных спортзалах, с современным оборудованием, в бассейнах и бесплатно - в школах и институтах, но этого ничего нет. есть фитнес-центры, но они не по карману молодежи, причем в провинции вообще со спортом туго... гранту засунь себе в жопу и взорви - вот и проверишь заодно обж... пушечное мясо нужно милитаристам, а цивилизации нужны знания... эти чокнутые генералы своих сынков попрятали за границей, а пушечное мясо готовят из быдла... защищать путинскую буржуазию, часики клишаса?... пошел ты в жопу, да я сразу сдамся янки...

17:51    
Этот вопрос уже неоднократно поднимался - что мешает?... Чем скорее - тем лучше, лишь бы не было - поздно...

17:37    
17-35 для 17-04

17:35    
Голубоватый дурачок (или розовая дурочка?). ГТО и ОБЖ надо знать всесторонне. В т.ч.и гранату и автомат и физподготовку. И учиться "как держать-куда заряжать" во всех смыслах этого выражения. Тогда у мальчиков начинает проявляться мужественность. Не надо особомилитаристских, но пусть хоть обычные яйца сформируются. А ты, русофоб, как хочешь? Чтоб все были без яиц? Вот уж хрен тебе.

17:27    
НВП - мобилизовала, воспитывала, дисциплинировала и готовила к защите Отечества молодое поколение. Во всех учебных заведениях должны присутствовать военруки!

17:04    
у вояк, типа бондарева, у всех профзаболевание - военный зуд и отросшие милитаристские яйца, которые постоянно бренчат им военные марши... они готовы одеть народ в кирзовые сапоги, дать в руки винтовку и отправить в сирию или к чорту на рога, в военный ад... своих детей пусть оденет в кирзачи, даст им в руки базуку и отправит в сирию...

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