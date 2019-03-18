Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

9:32

СМИ: Новые отставки губернаторов могут начаться на этой неделе

На этой неделе может или начаться новая серия отставок губернаторов, или в Кремле подготовят список регионов, где отставки могут вскоре произойти, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

В отставку могут уйти от трех до шести губернаторов. Среди претендентов называют Марину Ковтун (Мурманская область). Ей не в первый раз прочат отставку, до сих пор она сохраняет свое место. Сейчас отмечается, что источники единодушны, говоря о ее скором уходе. По словам источников, у нее «беда с рейтингом», ее отторгают элиты и крупные компании региона.

Также среди кандидатов называют Александра Бердникова (Республика Алтай), Юрия Берга (Оренбургская область) и Бориса Дубровского (Челябинская область). Под вопросом судьба Алексея Орлова (Калмыкия) и Андрея Бочарова (Волгоградская область).

Источники отмечают, что у Кремля мало времени, новым врио губернаторам «нужно зайти в регионы и готовиться к выборам». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин на этой неделе будет заниматься «региональной проблематикой», но на вопрос о возможных заменах губернаторов не ответил.

Ранее сообщалось, что волна губернаторских отставок может начаться в ближайшее время. Увольнение прочили Ковтун, Бердникову, Бочарову и Дубровскому. До этого «губернаторопад» случился осень 2018 года, когда постов лишились десять глав регионов. В их числе оказался Георгий Полтавченко, экс-губернатор Петербурга: его сменил временно исполняющий обязанности градоначальника Алекcандр Беглов.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


11:47    
9:50))Бедная страна.

9:50    
Идёт нормальный процесс ротации губернаторов по разным причинам! Путин держит руку на пульсе страны!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Должны ли чиновники Петербурга общаться с горожанами в соцсетях?

Нет
Да

Все новости:

13:59 СПбГУ установит несколько памятных досок знаменитым универсантам

13:39 На Заневском собираются возвести 65-метровую высотку   1

13:03 В СК назвали фейком сведения о травле написавшей Путину 12-летней девочки

12:59 В штабе Навального возмущены предложением Смольного провести пикет на шоссе

12:39 Студентка рассказала о своем побеге с практики в программе «Время покажет» на Первом канале   3

12:30 Полиция проверяет видео, на котором девушка плюет на дверь церкви

11:59 Беглов уволил главу "Водоканала"   2

11:39 "Крымские" санкции представляются Матвиенко "юридически ничтожными"   3

11:23 Прокуратура проверит реставрацию грифонов на доме сотрудников Ботанического сада

10:54 Бывшего директора "Сямозера" и ее заместителя приговорили к 9,5 годам тюрьмы   1

10:34 В Псковской области создали комиссию из-за травли написавшей Путину 12-летней девочки   1

9:57 Поклонская о меме про себя: Было обидно, такая сложная служба – и "няш-мяш"

9:32 СМИ: Новые отставки губернаторов могут начаться на этой неделе   2

17 марта, 20:06 Градозащитники приняли резолюцию на митинге "Зеленой коалиции"   1

17 марта, 18:22 На площади Ленина начался митинг "Зеленой коалиции"   1

Предыдущие новости

Регионы

–екламный блок RTB загружаетс¤

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.