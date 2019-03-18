СМИ: Новые отставки губернаторов могут начаться на этой неделе

На этой неделе может или начаться новая серия отставок губернаторов, или в Кремле подготовят список регионов, где отставки могут вскоре произойти, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

В отставку могут уйти от трех до шести губернаторов. Среди претендентов называют Марину Ковтун (Мурманская область). Ей не в первый раз прочат отставку, до сих пор она сохраняет свое место. Сейчас отмечается, что источники единодушны, говоря о ее скором уходе. По словам источников, у нее «беда с рейтингом», ее отторгают элиты и крупные компании региона.

Также среди кандидатов называют Александра Бердникова (Республика Алтай), Юрия Берга (Оренбургская область) и Бориса Дубровского (Челябинская область). Под вопросом судьба Алексея Орлова (Калмыкия) и Андрея Бочарова (Волгоградская область).

Источники отмечают, что у Кремля мало времени, новым врио губернаторам «нужно зайти в регионы и готовиться к выборам». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин на этой неделе будет заниматься «региональной проблематикой», но на вопрос о возможных заменах губернаторов не ответил.

Ранее сообщалось, что волна губернаторских отставок может начаться в ближайшее время. Увольнение прочили Ковтун, Бердникову, Бочарову и Дубровскому. До этого «губернаторопад» случился осень 2018 года, когда постов лишились десять глав регионов. В их числе оказался Георгий Полтавченко, экс-губернатор Петербурга: его сменил временно исполняющий обязанности градоначальника Алекcандр Беглов.

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