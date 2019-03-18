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9:57

Поклонская о меме про себя: Было обидно, такая сложная служба – и "няш-мяш"

Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала, что сначала считала обидным посвященный ей интернет-мем «няш-мяш», но затем изменила свое отношение, передает РИА «Новости».

В эфире телеканала «Первый Севастопольский» Поклонская рассказала, что сначала очень переживала о «няш-мяш», поскольку у нее был сложный период после назначения на должность прокурора Крыма в 2014 году. «Не спали ночами, большие, ответственные, сложнейшие решения, которые я принимала, и потом я за эти решения и получала, и отвечала. Большая команда за спиной, ребята, которых тоже надо защищать. А тут "няш-мяш", такая фраза, я переживала, было немножко обидно: такая сложная служба – и "няш-мяш"», –вспоминает депутат.

Но затем Поклонская поняла, что этот мем очень «искренний» и перестала волноваться по этому поводу, когда увидела, как реагируют дети на песню по его мотивам. «У меня дочь с племянником помнят все слова наизусть. И мне стало не то, чтобы смешно, а светло на душе, это все искренне», – сказала Поклонская. Она также вспомнила, как пошутила про «няш-мяш – Киев наш», объяснив это тем, что россияне и украинцы – это один народ, который никому не разделить.

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