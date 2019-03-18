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Новости

10:34

В Псковской области создали комиссию из-за травли написавшей Путину 12-летней девочки

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил сформировать комиссию, которая должна проверить информацию о травле семьи девочки, которая отправила письмо президенту Владимира Путина с просьбой помочь ее маме.

12-летняя Таисия Перчикова, живущая в деревни Томсино, написала Путину в декабре 2018 года. Она пожаловалась президенту на разные трудности, в том числе на закрытие единственной школы в ее деревне и работу мамы в две смены за маленькую зарплату в 12 тысяч рублей. Девочка попросила помочь ее семье с покупкой минитрактором, который мог бы помочь с работой в огороде. Однако ответа от президента Таисия так и не получила, а односельчане начали травить семью, называть девочку выскочкой, угрожать ей и шантажировать, пишет «Медуза».

После появления информации в СМИ было принято решение создать комиссию, которая приедет в Томсино, чтобы разобраться в ситуации. В комиссию вошли первый вице-губернатор Вера Емельянова, руководство комитетов по социальной защите и по образованию, региональной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова и представители администрации Себежского района.

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12:33    
Этот случай показывает то, как можно загнать людей в концлагерь никуда не перегоняя, и там натравливать друг на друга. Псковская область - один из самых бедных регионов страны, людей лишают всего: работы, уч[цензура]ы и медицины по месту жительства. Люди выживают за счёт работы на приусадебной земле, кому это по силам. Девочка написала Путину, тот не ответил, зато была публикация на "Радио Свобода", семье поступили частные пожертвования и началась травля, при полном безразличии местной власти. Местное ВГТРК назвало в репортаже семью девочки "дауншифтерами", внесшими "перчинку" в жизнь глубинки.

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