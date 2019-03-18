В Псковской области создали комиссию из-за травли написавшей Путину 12-летней девочки

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил сформировать комиссию, которая должна проверить информацию о травле семьи девочки, которая отправила письмо президенту Владимира Путина с просьбой помочь ее маме.

12-летняя Таисия Перчикова, живущая в деревни Томсино, написала Путину в декабре 2018 года. Она пожаловалась президенту на разные трудности, в том числе на закрытие единственной школы в ее деревне и работу мамы в две смены за маленькую зарплату в 12 тысяч рублей. Девочка попросила помочь ее семье с покупкой минитрактором, который мог бы помочь с работой в огороде. Однако ответа от президента Таисия так и не получила, а односельчане начали травить семью, называть девочку выскочкой, угрожать ей и шантажировать, пишет «Медуза».

После появления информации в СМИ было принято решение создать комиссию, которая приедет в Томсино, чтобы разобраться в ситуации. В комиссию вошли первый вице-губернатор Вера Емельянова, руководство комитетов по социальной защите и по образованию, региональной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова и представители администрации Себежского района.