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Новости

11:39

"Крымские" санкции представляются Матвиенко "юридически ничтожными"

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко проанализировала новейший период истории Крыма по случаю пятилетия присоединения полуострова к России, которое отмечается 18 марта. Она наблюдает прогресс в социальной и экономической сферах, причем делает акцент на том, что растут непосредственно собственные доходы регионального бюджета. Матвиенко замечает прогресс и в том, что касается отношения мирового сообщества к территориальной принадлежности спорной местности: ей кажется, что западные страны уже гораздо менее охотно выступают против "крымской весны" 2014-го года.

"В мире растет понимание того, что Крым в составе России — это навсегда, и обратного пути не будет. С каждым годом увеличивается число зарубежных политиков, общественных деятелей, журналистов, посещающих полуостров", - гласит текст ее статьи, опубликованной в газете "Известия".

Что касается последствий присоединения Крыма в виде целого "букета" санкций, введенных западными странами, то спикер сената настаивает на своем пренебрежительном к ним отношении.

"Одобренный палатой представителей Конгресса акт запрещает Соединённым Штатам признавать суверенитет России над Крымом, его воздушным пространством, территориальными водами. Для нашей страны такие документы, говоря юридическим языком, ничтожны", - считает высокопоставленная чиновница.

Отметим, что по случаю юбилейных торжеств на полуостров отправился президент Владимир Путин, в планы которого входит выступление в Севастополе.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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13:36    
12:40. Я туда лечу 18 мая отдыхать на 20 дней с компьютером(!!!)...Покой вам-ненавистникам России будет только сниться! Ждите сообщений! Все на отдых в Крым!

12:40    
12:11 Саша, дорогая, вот езжайте туда и вкладывайте свои литературные силы в развитие Крыма, а мы пока от вашего творчества здесь отдохнём.

12:11    
Матвиенко мыслит абсолютно правильно! Молодец! Действительно потихоньку казна Крыма стала наполняться за счёт собственных поступлений! Потому всем россиянам надо помочь Крыму рублём, отдыхая на полуострове! Это же будет зарплата крымчанам, рост налоговых поступлений, а соответственно развитие курортной сферы, строительство новых детсадов, школ, дорог и тд.! Крым-это регион, который на 100% вернёт в будущем вложенные в него деньги из Москвы, как ведущие курорты в мире! Таких регионов у нас немного!

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