Беглов уволил главу "Водоканала"

Врио губернатора Александр Беглов отправил в отставку генерального директора ГУП "Водоканал" Евгения Целикова, сообщает пресс-служба Смольного.

Целиков руководил государственным предприятием с октября 2016-го года.

В официальном сообщении на сайте городского правительства говорится о том, что материалами проверки Контрольно-счетной палаты в отношении "Водоканала" занялись правоохранительные структуры.

Последняя такая проверка, результаты которой опубликованы в свободном доступе, проводилась летом 2018-го. В ней указывается на множественные финансовые нарушения, среди которых - крупные траты на цели, "эффективность которых не подтверждена", прямые потери денежных средств, крупные долги. Проверка касалась деятельности предприятия в течение 2016, 2017 а также первой половины 2018 годов.

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