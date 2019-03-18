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Новости

11:59

Беглов уволил главу "Водоканала"

Врио губернатора Александр Беглов отправил в отставку генерального директора ГУП "Водоканал" Евгения Целикова, сообщает пресс-служба Смольного.

Целиков руководил государственным предприятием с октября 2016-го года.

В официальном сообщении на сайте городского правительства говорится о том, что материалами проверки Контрольно-счетной палаты в отношении "Водоканала" занялись правоохранительные структуры.

Последняя такая проверка, результаты которой опубликованы в свободном доступе, проводилась летом 2018-го. В ней указывается на множественные финансовые нарушения, среди которых - крупные траты на цели, "эффективность которых не подтверждена", прямые потери денежных средств, крупные долги. Проверка касалась деятельности предприятия в течение 2016, 2017 а также первой половины 2018 годов.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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13:32    
13:15. Слава Сталину в веках! При нём и цены ежегодно снижались, и расширяль социальные блага для тружового народа, и рост ВВП был огромный и тд.

13:15    
Нынешней власти давно надо брать пример с советской власти.
Вот был Указ и никакого словоблудия не возникало. А сейчас с экранов ТВ "Если услуги, продукция ненадлежащего качества... НЕ ПОКУПАЙТЕ ЕЕ"!
Вот Указ Сталина:

"1. Установить, что выпуск недоброкачественной или некомплектной промышленной продукции и выпуск продукции с нарушением обязательных стандартов является противогосударственным преступлением, равносильным вредительству.
2. За выпуск недоброкачественной или некомплектной продукции и за выпуск продукции с нарушением обязательных стандартов - директоров, главных инженеров и начальников отделов технического контроля промышленных предприятий предавать суду и по приговору суда подвергать тюремному заключению сроком от 5 до 8 лет.
3. Поручить Прокурору СССР обеспечить неуклонное проведение в жизнь настоящего Указа.
Председатель Президиума
Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН
Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР А. ГОРКИН
Москва, Кремль
10 июля 1940 г. "

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