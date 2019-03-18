Полиция проверяет видео, на котором девушка плюет на дверь церкви

Получивший распространение в социальных сетях видеоролик, на котором девушка целенаправленно плюет на двери церкви в Ростове-на-Дону, после чего позирует рядом со входом, привлек внимание местных полицейских, передает РИА "Новости".

Последовавшие спустя некоторое время публичные извинения со стороны героини скандальной записи пока ей не помогли: в МВД от проверки не отказались.

"В социальных сетях было размещено видео, на котором девушка оскверняет двери одной из церквей в городе Ростове-на-Дону", - прокомментировали инцидент правоохранители, в настоящее время выясняющие все детали содеянного.

В РПЦ отнеслись к поступку девушки с печалью и снисхождением одновременно. Пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский заверил журналистов, что прихожане пострадавшего храма не держат на нее зла и будут за нее молиться.