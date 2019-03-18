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Новости

12:39

Студентка рассказала о своем побеге с практики в программе «Время покажет» на Первом канале

Студентка Института кино и телевидения Вероника Косаткина рассказала на своем YouTube-канале о стажировке в программе «Время покажет» на Первом канале, упомянув, как она оттуда сбежала после двух недель работы вместо положенных трех.

По словам Косаткиной, она работала в отделе, который занимается поиском гостей передачи, и вместе с другими молодыми девушками изо дня в день получала задание «искать украинцев». За все время поисков, рассылок в ряде соцсетей, письмам друзьям, знакомым, родственникам, «странным парням из группы "Знакомства Украина"» никто не согласился прийти на эфир, говорит девушка.

Только один раз Косаткина нашла молодого человека из Днепропетровска, который приехал учиться в Москву. Девушка должна была, согласно инструкции, провести «предынтервью», задав ему несколько вопросов. Среди вопросов были «Кто родители», «Чем занимается», «Где был во время майдана» и «Чей Крым». «Понятное дело, парень сорвался», – заключила Косаткина.

Кроме поиска украинских гостей эфира, в обязанности этого отдела входит принятие звонков в колл-центре и сопровождение спикеров с микрофоном во время эфира. По словам Косаткиной, однажды ее посадили в колл-центр во время эфира – «и тут начался трэш». По телефону она получала «стихи, жалобы, слезы, угрозы, отрывки из Библии, истории о масонах». Рассказала Косаткина и о звонке от пенсионерки, которая пережила три инсульта, и которая плакала, смотря передачу, но не могла выключить и перестать смотреть ее. Весь следующий день практикантка снова «искала украинцев».

Однажды Косаткину отказалась пропустить охрана павильона, поскольку в списки практикантов не внесли ее фамилию. Она рассказала, что ей пришлось стоять в окружении женщин, штурмующих КПП, чтобы попасть на программу «Пусть говорят». В тот день в студию она так и не попала.

Студентка призналась, что сначала приняла это на свой счет, но потом поняла, что «такое отношение там ко всем». По словам Косаткиной, она не понимает, что «держит там молодых девушек», которые работают несколько лет.

«Они приезжают в офис каждый день, кроме воскресенья – в воскресенье они работают из дома. И сидят там, с 10 утра до 11-12 часов ночи. Ищут украинцев, держат микрофон у рта экспертов, которые пытаются его вырвать, расшифровывают звонки, которые никому не нужны». Ей не понятно, как эти девушки «могут терпеть ту агрессивную пропаганду, которую льет им в уши» ведущий передачи Артем Шейнин.

«В итоге я поменяла билеты на поезд и сбежала», – заключила Косаткина, добавив, что ничуть об этом не жалеет.

«Время покажет» – общественно-политическая программа на Первом канале, известна агрессивными дискуссиями и рядом скандалов. Ведущий Артем Шейнин в эфире хватал за шею эксперта Майкла Бома, нецензурно ругался, говоря с политологом Вячеславом Ковтуном и комментируя итоги матча чемпионата мира по футболу между Россией и Уругваем, приносил в студию ведро с надписью «г**но» для украинского блогера Сергея Запорожского.

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14:00    
Шейнину маузера не хватает ещё, чтобы расстреливать врагов России прямо в прямом эфире, всяких там прозападных мразей, бандеровцев и тд.! Срочно выдать маузер или гильотину поставить прямо в студии!

13:55    
Чтобы Россия нормально существовала и росло её величие, она должна вести крайне агрессивную пропаганду, сметать всех и вся на своём пути, уничтожая идеологически и морально противников! Спасибо за такую работу программе "Время покажет"! Артём Шейнин вообще образец для всех журналистов России!

13:05    
Кто финансирует программу "Время покажет"?
Нет более позорной передачи !!!

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