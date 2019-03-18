СПбГУ установит несколько памятных досок знаменитым универсантам

Благодаря инициативе Санкт-Петербургского государственного университета в городе в ближайшие несколько лет появятся памятные доски в честь прославленных выпускников вуза, сообщает пресс-служба университета.

В обозримом будущем ожидается увековечивание памяти советского ученого Владимира Мавродина, преподававшего отечественную историю более пятидесяти лет, а также политика, бывшего депутата Государственной думы Геннадия Селезнева. Для этого ученый совет подаст соответствующие заявки в Смольный.

Еще раньше следует ожидать появления памятной доски в честь великого химика Дмитрия Менделеева, поскольку заявка на нее уже подана.

Говорится о том, средняя стоимость такого рода мемориальной доски составляет порядка одного миллиона рублей. Расходы покрывает либо сам университет, либо помогающие ему спонсоры и меценаты. Всего на сегодняшний день таких табличек насчитывается 90.