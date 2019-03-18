Россельхознадзор подал иск к мясокомбинату "Дружба народов"

Управление Россельхознадзора по республике Коми подал иск к мясокомбинату "Дружба народов", являющемуся единственным поставщиком продовольствия для Росгвардии и получившему скандальную известность благодаря расследованию Фонда борьбы с коррупцией, передает "МБХ Медиа".

Чиновники добиваются привлечения компании к административной ответственности за нарушение порядка реализации продукции. Более подробно о сути нарушений пока ничего не сообщается.

Первое заседание по делу назначено на 9 апреля.

Прошлогоднее расследование ФБК, посвященное завышенным ценам на продукты, которые "Дружба народов" поставляет Росгвардии вызвало большой резонанс в обществе и СМИ. Глава ведомства Виктор Золотов, оскорбившийся "клеветническими измышлениями" политика Алексея Навального в свой адрес, даже вызвал его на дуэль, которую его оппонент предложил провести в словесной форме. Несмотря на громкий скандал и отсутствие каких-либо внятных опровержений информации, содержащихся в расследовании, мясокомбинат остается единственным поставщиком продуктов для силовой структуры и останется таковым в 2020-м году.

Навальный проиграл суд мясокомбинату и должен был по решению суда удалить видеоролик, однако сразу же заявил, что делать этого не намерен.