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Новости

14:34

Россельхознадзор подал иск к мясокомбинату "Дружба народов"

Управление Россельхознадзора по республике Коми подал иск к мясокомбинату "Дружба народов", являющемуся единственным поставщиком продовольствия для Росгвардии и получившему скандальную известность благодаря расследованию Фонда борьбы с коррупцией, передает "МБХ Медиа".

Чиновники добиваются привлечения компании к административной ответственности за нарушение порядка реализации продукции. Более подробно о сути нарушений пока ничего не сообщается.

Первое заседание по делу назначено на 9 апреля.

Прошлогоднее расследование ФБК, посвященное завышенным ценам на продукты, которые "Дружба народов" поставляет Росгвардии вызвало большой резонанс в обществе и СМИ. Глава ведомства Виктор Золотов, оскорбившийся "клеветническими измышлениями" политика Алексея Навального в свой адрес, даже вызвал его на дуэль, которую его оппонент предложил провести в словесной форме. Несмотря на громкий скандал и отсутствие каких-либо внятных опровержений информации, содержащихся в расследовании, мясокомбинат остается единственным поставщиком продуктов для силовой структуры и останется таковым в 2020-м году.

Навальный проиграл суд мясокомбинату и должен был по решению суда удалить видеоролик, однако сразу же заявил, что делать этого не намерен.

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16:38    
Нынешней власти давно надо брать пример с Советского Союза.
Вот был Указ и никакого словоблудия не возникало. А сейчас с экранов ТВ "Если услуги, продукция ненадлежащего качества... НЕ ПОКУПАЙТЕ ЕЕ"!
Вот Указ Сталина:
 "1. Установить, что выпуск недоброкачественной или некомплектной промышленной продукции и выпуск продукции с нарушением обязательных стандартов является противогосударственным преступлением, равносильным вредительству.
2. За выпуск недоброкачественной или некомплектной продукции и за выпуск продукции с нарушением обязательных стандартов - директоров, главных инженеров и начальников отделов технического контроля промышленных предприятий предавать суду и по приговору суда подвергать тюремному заключению сроком от 5 до 8 лет.
3. Поручить Прокурору СССР обеспечить неуклонное проведение в жизнь настоящего Указа.
Председатель Президиума
 Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН
 Секретарь Президиума
 Верховного Совета СССР А. ГОРКИН
 Москва, Кремль
10 июля 1940 г. "
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