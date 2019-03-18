В Москве простились с Игорем Малашенко

В Москве состоялась церемония прощания с журналистом и политологом Игорем Малашенко, передает РБК.

На церемонии на Троекуровском кладбище присутствовали родные и коллеги Малашенко. Среди них – вдова Божена Рынска, дочь Малашенко Елизавета, главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац, журналисты Павел Лобков, Антон Красовский, фотограф Юрий Рост, бывший гендиректор телеканала ТНТ Игорь Мишин и другие.

Рынска сообщила, что Малашенко страдал от тяжелой депрессии из-за своего развода с бывшей женой. Правозащитница Зоя Светова на церемонии сказала, что Малашенко «создал то самое замечательное телевидение, которое было у нас и которое формировало нас после перестройки».

«Это то самое телевидение, которое рассказывало про войну в Чечне, сделало программу «Куклы» и много чего еще. Это то самое телевидение, которое разгромила нынешняя власть. И я думаю, что о том телевидении, которое Игорь создал со своими друзьями и коллегами, написаны настоящие книги», — сказала Светова.

Малашенко, бывшего гендиректора и сооснователя НТВ, обнаружили мертвым в Испании 25 февраля. Ему было 64 года. Полиция Испании не нашла следов насильственной смерти. Его планируют похоронить на Троекуровском кладбище.

Фото: Андрей Любимов / РБК

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