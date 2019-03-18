КПРФ направила в ЦИК документы о передаче мандата Алферова Грудинину

КПРФ направила в Центризбирком документы о передаче мандата депутата Госдумы Жореса Алферова бывшему кандидату в президенты Павлу Грудинину, передает РИА «Новости» со ссылкой на зампреда ЦК КПРФ Владимира Кашина.

Ранее лидер партии Геннадий Зюганов сообщил, что ЦК КПРФ принял решение передать мандат Грудинину. О том, что это может случиться, источники сообщали 14 марта. Перед этим Грудинина сняли с должности совета депутатов подмосковного Видное и лишили статуса депутата из-за незадекларированного оффшора.

Жорес Алферов, академик и лауреат Нобелевской премии по физике, умер вечером 1 марта в возрасте 88 лет причиной смерти называют острую сердечно-легочную недостаточность. Академика похоронили на кладбище в Комарово.