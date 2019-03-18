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17:11

СМИ: В правительство Хабаровского края пришли с обысками по делу о хищениях леса

Правоохранители пришли с обысками в правительство Хабаровского края по делу о хищении леса более чем на 10 млрд рублей, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, проверку инициировал губернатор Сергей Фургал, проверяется работа «чиновников из команды прошлого главы региона». Источник РИА «Новости» уточнил, что возможно, обыски касаются сына одного из бывших чиновников краевого правительства. В рамках мероприятий была изъята документация.

Пресс-секретарь главы региона Надежда Томченко не прокомментировала информацию об обысках, но заметила, что губернатор «начал наводить порядок во многих отраслях, в том числе лесной». По ее словам, проверка проводится в отношении «бывших членов прежнего правительства».

Фургал победил на выборах губернатора в 2018 году, будучи кандидатом от ЛДПР. Своего оппонента – единоросса Всячеслава Шпорта – он обошел более чем на 40%: 69,57% против 27,97% голосов.

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