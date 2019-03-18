На рекультивацию мусорного полигона в Новгородской области уйдет 30 млн рублей

Федеральные и региональные деньги в общем количестве более 30 млн рублей потратят на рекультивацию мусорного полигона в Чудовском районе Новгородской области. Суммарная площадь складируемых отходов составляет около 6 гектаров земли, передает ТАСС.

Ликвидация полигона пройдет в рамках национального проекта "Экология" и должна будет завершиться не позднее 2024 года. Вместе с ним планируют избавиться еще от ряда свалок, общая площадь которых превышает 30 гектаров.

Вместе с тем, в планах чиновников - увеличить количество перерабатываемого мусора до показателя в 30 процентов.

"На сегодня мы отбираем порядка 5-8%", - описал текущую ситуацию министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области Владимир Королев.

По его словам, имеет смысл обратить внимание на опыт Финляндиии в деле сжигания мусора, однако пока это преждевременно.