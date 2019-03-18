Парк на Елагином острове заказывает тысячу альбомов за 1,59 млн рублей

Центральный парк культуры и отдыха им. Кирова Елагин остров решил заказать тысячу альбомов. Соответствующая закупка с максимальной стоимостью в 1,59 млн рублей опубликована 18 марта.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен предоставить сначала пробный (сигнальный) экземпляр альбома, а затем уже изготовить остальные. Макет альбома подрядчику предоставит ЦПКиО, а тот в свою очередь в течение 10 дней должен утвердить цветопробы и сигнальный экземпляр. В документах парк отметил, что альбом является изданием для популяризации и презентации «культурно-исторического потенциала Елагина острова».

Также в техзадании отмечено, исполнитель не имеет право использовать полученные от парка материалы для других целей – только для печати альбома для парка.

В 2016 году парк заказывал создание макета альбома «Елагин остров». В него требовалось поместить приветственное слово директора парка, а также информацию по истории Елагина острова и его зданий. Туда же необходимо было добавить фотографии парка. Согласно техническому заданию, альбом необходим для популяризации и презентации культурно-исторического потенциала парка. Контракт на 245 тысяч рублей получила компания ООО «Издательский дом «Деловая пресса».